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Футбол

Капитан Вест Хэма перейдёт в клуб из ОАЭ

Об условиях уже договорились

Капитан Вест Хэма перейдёт в клуб из ОАЭ

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Капитан "Вест Хэма" Курт Зума близок к переходу в "Шабаб Аль-Ахли". Об этом сообщает The Athletic.

    29-летний игрок, у которого остался год по контракту с "молотобойцами", присоединится к клубу из Дубая на правах свободного агента. При этом "Шабаб Аль-Ахли" выплатит ему оставшуюся зарплату за 12 месяцев. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие дни.

    Отмечается, что уход Зума поможет "Вест Хэму" разгрузить свою бюджетную ведомость после подписания шести летних новичков.

    Напомним, Курт перебрался в стан "молотобойцев" в 2021 году после семи проведённых сезонов в "Челси".

    www.ua-football.com

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