Ларри Холмс назвал современного боксера, который бы победил Майка Тайсона 

Getty Images/Global Images Ukraine. Ларри Холмс

Бывший чемпион мира Ларри Холмс назвал современного боксера, который смог бы победить легендарного Майка Тайсона в прайме. Холмс выделил Тайсона Фьюри.

«Я должен дать Фьюри шанс в таком гипотетическом поединке. Он высокий, у него длинные руки и он прекрасно использует джеб. Он многое умеет. Если он будет тренироваться достаточно упорно, я думаю, он мог бы побить праймового Майка Тайсона», – сказал Холмс.

Ранее прославленный бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон назвал современного боксера, с которым бы боялся проводить бой. «Железный Майк» отметил боксера полусредней весовой категории Дэвида Бенавидеса.

sport.ua