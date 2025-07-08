Усик принял решение о будущем. Кто станет соперником после Дюбуа?

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик высказался о своем будущем и рассказал, сколько боев у него еще осталось.

«Я продолжаю драться, потому что Бог дает мне эту возможность. Главная моя цель стать трехкратным абсолютным чемпионом.

Я думаю, что у меня в боксе осталось только два поединка. Сейчас я проведу бой с Дюбуа. Кто будет дальше? Я поговорю об этом с моей командой после боя с Даниелем», – сказал Усик.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua