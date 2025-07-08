Женское Евро. Испания – Бельгия 6:2, Португалия – Италия 1:1. Обзоры матчей

"Красная фурия" нанесла 33 удара и владела мячом на уровне 80%, но был момент, когда "огоньки" могли переломить ход событий. Команда дважды сравняла счет, но после этого "Ла Рохиту" уже было не остановить. Подопечные Томе Монсеррат вышли в плей-офф, а соперницы максимум смогут финишировать третьими.

Женский ЧЕ. Групповой этап. 2-й тур

Тун. Штокгорн Арена

Испания – Бельгия 6:2

Голы: Путельяс, 22, 86, Паредес, 39, Эстер, 52, Кальдентей, 61, Пина, 81 – Ванхаэвермат, 24, Эрлингс, 50

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Во второй встрече квартета В была зафиксирована ничья. "Селесау" могли оформить камбэк, но взятие ворот на 80-й минуте отменили из-за офсайда. Этот результат практически выводит "лазурных" в следующий раунд, но статистика забитых и пропущенных может сделать сюрприз при определенных обстоятельствах.

Женский ЧЕ. Групповой этап. 2-й тур

Женева. Стад де Женев

Португалия – Италия 1:1

Голы: Гомеш, 89 – Джирелли, 70

Удаление: Боржеш, 90+6 (Пор)

www.ua-football.com