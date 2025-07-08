Аманда Анисимова: “Проигрывая в решающем сете, я сказала себе, что надо не терять веру и перестать быть пассивной”

Американская теннисистка поделилась впечатлениями после победы над Линдой Носковой в четвёртом круге Уимблдона



Аманда Анисимова третий раз в карьере вышла в четвертьфинал на турнирах Grand Slam и второй раз сделала это в Великобритании.

– Амандо, расскажите, пожалуйста, о сегодняшнем матче.

– Это была очень тяжелая борьба. Пришлось действительно бороться, биться за каждый мяч. Мы обе показали очень высокий уровень, и я рада, что смогла пройти дальше.

– Относительно моментов в матче, когда все решается в голове. Вы упоминали, что команда помогает вам управлять эмоциями. Как именно вы с этим работаете? Есть какие-то ментальные практики?

– Ничего необычного или нестандартного. Если я смотрю на свою команду во время матча, они просто показывают: “Успокойся. Дыши.” Это то, что обычно все говорят в таких ситуациях. Потому что на самом деле во время игры не так много вещей можно изменить. Я стараюсь держать эмоции под контролем, не показывать негатив – ни себе, ни сопернице. Это моя основная цель. Оставлять предыдущие розыгрыши в прошлом – иногда это сложно. Но сегодня, считаю, мне удалось.

– Вы подали эйс и сделали счет 2:3 в третьем сете и эмоционально воскликнули – казалось, именно тогда вы переломили ход игры. Вы это осознавали в моменте?

– Если честно, я даже не помнила, что тогда было 1:3 – кто-то уже потом сказал мне. Все происходило быстро. Но да, в тот момент я сказала себе: во-первых, надо не терять веру. Во-вторых – перестать быть пассивной, потому что я позволяла ей доминировать. Я знала, что если хочу дать себе шанс в этом сете, надо добавить в агрессии и энергии. Думаю, именно тогда это и начало получаться.

– С технической и тактической точки зрения, что, по вашему мнению, не работало во второй части второго сета? И что вы начали делать лучше в третьем?

– Я не думаю, что делала что-то очень неправильно. Просто были моменты, когда я могла удержать подачу и, возможно, выиграть сет. Но она тогда действительно играла очень хорошо и заставляла меня ошибаться. В третьем я прибавила на подаче, стала агрессивнее и старалась лучше возвращать мячи.

– На этой неделе вы упоминали о прошлогоднем поражении в квалификации и тот факт, что на этот раз вы являетесь сеяной. Насколько тот опыт повлиял на вас сейчас?.

– Это очень особенное ощущение. Быть сеяной уже перед началом турнира. Это напомнило мне, насколько далеко я продвинулась за год. Я очень радовалась возможности играть здесь. Понимала, что каждый матч будет борьбой – так и получилось. Но я действительно наслаждаюсь этими двумя неделями.

– Вы уже играли в четвертьфинале Уимблдона в 2022-м. Что изменилось с тех пор?

– На самом деле изменилось многое. Мой подход, мой профессионализм – все это изменилось кардинально. Сейчас я готовлюсь максимально ответственно, все решения связаны с тем, как лучше тренироваться, играть, восстанавливаться. Возможно, раньше я не была такой системной. Тогда все еще было новым для меня.

Иногда я осознаю, что мне уже 24 года – это немного пугает (смеется). Время летит очень быстро. Раньше я была неким самым молодым “талантом” в Туре, но сейчас много новичков, и я перехожу на другой этап карьеры, когда меня уже не воспринимают как самую молодую. Тем не менее технически я еще молода и надеюсь, что впереди еще много больших достижений.

– Многие говорят о вашей ментальной силе, но сегодня вы были очень сильны физически. Как вам помогает работа с вашим физиотерапевтом?

– Мы начали работать в начале года, и она стала важной частью команды. Я часто имела мелкие травмы, не серьезные, но они постоянно мешали. Мы сфокусировались на работе для их предотвращения. В прошлом году и в начале этого сезона я имела проблемы перед Дохой. Сейчас все более стабильно. Еще не идеально, но мы на правильном пути.

– Эта победа выводит вас в топ-10 мирового рейтинга. Имеет ли для вас это особое значение?

– Да, это невероятно. Сначала я такая: “Ого, серьезно?” А потом: “Ну, да, я же хорошо играю в этом году”. Если честно, если бы прошлым летом кто-то сказал мне, что я буду в десятке – я бы не поверила. Это очень особенный момент, который показывает, что вся работа, которую я делала – не зря.

– Вы знали, что выиграли 27 матчей подряд после выигранного первого сета?

– Нет, не знала! Но звучит круто. Возможно, причина в улучшении физической формы. Раньше я часто не выдерживала играть долго, потому что не было регулярности. А сейчас я играю постоянно, тело адаптируется, и это позволяет держать уровень. Именно ради этого мы и работаем.

В четвертьфинале Уимблдона Аманда Анисимова сыграет с Анастасией Павлюченковой. Американка выиграла все три предыдущие встречи.



Фото: Getty Images.

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