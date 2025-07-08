Даниэль ДЮБУА: «Усику 38 лет. И он знает об этом, он чувствует это»

27-летний британский боксер Даниэль Дюбуа уверен, что возраст будет иметь значение в бое за все титулы против украинца Александра Усика, который на 11 лет старше.
«Усик стал другим боксером с момента нашего первого боя. Ему уже 38 лет, и он это точно знает и ощущает. Я не был своей лучшей версией в прошлом поединке, но сейчас все будет иначе».
«Меня уже не остановить», – убежден Дюбуа.
Поединок пройдет 19 июля на лондонском стадионе Уэмбли.
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sport.ua