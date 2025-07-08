Спортдир Арсенала лично летал в Португалию на переговоры по звезде Спортинга

Как сообщает журналист BBC Sport Сами Мокбель, спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта провел в Португалии личные переговоры с представителями "Спортинга", поскольку лондонский клуб приближается к подписанию Виктора Дьокереша.

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По информации источников, приближенных к ситуации, Берта в конце прошлой недели прибыл в Лиссабон для ключевых переговоров с представителями "Спортинга" относительно потенциального трансфера форварда стоимостью около 70 миллионов фунтов стерлингов.

Пока неизвестно, вернулся ли он в Лондон в течение выходных, но сама поездка в Португалию свидетельствует о серьезности намерений "Арсенала" как можно быстрее завершить сделку по Дьокерешу. Ожидается, что вопросы личных условий контракта с форвардом будут лишь формальностью.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Дьокереш провел 52 матча за "Спортинг" во всех турнирах, забив 54 гола и отдав 11 голевых передач.

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