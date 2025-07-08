Ваулз: Мы заработали меньше очков, чем рассчитывали

Джеймс Ваулз, руководитель Williams Racing, подвёл итоги домашнего для команды британского этапа сезона, признав, что команда допустила ошибку, когда прогнозировала развитие метеообстановки.

Джеймс Ваулз: «Уик-энд в Сильверстоуне позади, и прежде всего хочется поздравить Sauber и Нико Хюлкенберга с замечательным результатом – они это заслужили. А у многих других участников гонки возникли сложности, связанные с непростыми погодными условиями, в которых она проходила.

О наших делах скажу так: мы не ожидали, что трасса будет такой мокрой, при том что машины мы настраивали больше в расчёте на то, что гонка пройдёт при относительно сухой погоде. Можно было видеть, что когда надо было использовать промежуточную резину, и даже когда асфальт начинал подсыхать, мы выглядели неважно.

Гонщики Aston Martin нас обогнали, и мы теряли немало времени по отношению к соперникам. Но ближе к концу гонки Алекс Элбон летел, как на крыльях, смог отыграть позицию у Фернандо Алонсо и финишировать восьмым. Это пример того, что эффективность нашей машины варьировалась в широких пределах.

Также мы не лучшим образом действовали, когда надо было выбирать момент для перехода на второй комплект промежуточной резины. А вот в Sauber сработали отлично, и теперь нам предстоит проанализировать, что можно было сделать лучше, чтобы точнее прогнозировать, в каких условиях пройдёт гонка.

Всё это поставило нас в неблагоприятное положение, и мы теряли время позади других машин, пока ближе к концу гонки трасса не начала подсыхать. Нам придётся очень много всего проанализировать и извлечь необходимые уроки, но пора начинать готовиться к гонке в Спа.

К бельгийскому этапу команда готовит ряд технических новинок – можно надеяться, что они позволят немного прибавить, и мы сможем отыграться. За лидерство в средней группе команд идёт очень острое соперничество, которое продолжится до конца года.

Трасса в Спа всегда хорошо подходила нашей машине – впрочем, в прошлом то же самое можно было сказать и о Сильверстоуне. Но сегодня приходится невесело констатировать, что на британском этапе сезона мы заработали меньше очков, чем рассчитывали. Но как получилось, так и получилось.

Если говорить о Карлосе Сайнсе, то он всё делал абсолютно правильно, как в квалификации, так и в гонке, но на его ситуацию повлияли обстоятельства, которые были за пределами его контроля. Когда перед ним развернуло машину Ferrari, ему пришлось реагировать, чтобы избежать аварии.

По радио он сказал, что ему не везёт – я не склонен верить в фактор невезения, зато верю, что упорный труд в итоге обязательно будет вознаграждён. Надо просто перестроиться и вернуться в борьбу на этапе в Спа. Темп, который показывает Карлос, позволит ему зарабатывать очки на всех оставшихся этапах сезона».

Источник