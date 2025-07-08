Марин Чилич – после поражения в четвертом круге Уимблдона: “Давненько я не показывал такой уровень на турнирах Большого Шлема”

36-летний хорватский теннисист Марин Чилич подвел итоги своего выступления на Уимблдоне после поражения в четвертом круге



Марин Чилич завершил свое выступление на Уимблдоне на стадии четвертого круга. В непростом матче он уступил итальянцу Флавио Коболли со счетом 4:6, 4:6, 7:6, 6:7. Чилич провел уже 15-й Уимблдон в карьере.

– Марин, тяжелый матч. Поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями.

– Матч получился непростым из-за ветра. Было сложно играть, очень тяжелые условия. Флавио играл на невероятном уровне, особенно первые два с половиной, даже три сета. Почти не допускал ошибок, великолепно подавал, заставлял меня постоянно играть в защите.

Мне удалось вернуться в игру, выиграть тайбрейк в третьем сете. В четвертом вел с брейком, но не удержал подачу. Тайбрейк – всегда немного лотерея. Жаль, потому что был шанс дожать и сыграть пятый сет, где я уже имел бы энергию и ритм.

– Как-то особенно обидно именно из-за четвертого сета? Есть ли что-то, что изменили бы?

– Возможно. Но если откровенно, меня немного расстроила ситуация с расписанием. Я не люблю жаловаться на условия. Ну, ладно, я проиграл – это надо принять. Флавио сыграл великолепно, и, конечно, здорово для нег – впервые выйти в четвертьфинал.

Но всё равно у меня остаётся осадок. Зачем начинать матч в 11 утра, если тренировочные корты открываются только в 9:30? Сегодня утром я разминался в помещении. Ты просыпаешься в 6 утра… Окей, на ранних стадиях матчи могут начинаться в 11, но у нас была стадия 1/8 финала.

Шёл дождь ночью, покрытие было очень мягким. Не знаю, смотрели ли вы матч, но играть было очень трудно. Подаёшь мяч в центр корта, и он отскакивает очень низко. Сплошная борьба. Это было больше похоже на борьбу за то, как вообще выиграть очко в таких условиях, а не на возможность сосредоточиться на игре и показать свой лучший теннис

– Есть ли возможность поговорить с организаторами, если видишь прогноз и понимаешь, что будет дождь?

– Если честно, не очень. Ты видишь расписание – и все. Вышел, корт нормальный – играешь. А когда уже началась игра, ты ничего не можешь изменить.

– Несмотря на поражение, покинете турнир с положительными ощущениями?

– Безусловно. У меня остались только позитивные эмоции и воодушевление, и радость, и хороший настрой, и ощущения, что турнир дал мне много положительного. Давненько я не показывал такой уровень на турнирах Большого Шлема. Мне удалось набрать отличную форму, я сыграл в действительно классный теннис. Даже сегодня всё было довольно близко.

Конечно, остаётся небольшой осадок – начинаешь думать: “а вот если бы то, если бы это, может, всё сложилось бы иначе”. Но есть как есть. Двигаемся дальше.



– Это уже ваше 15-е участие в Уимблдоне. На прошлой неделе вы сказали, что линейные судьи – часть теннисной семьи. После вчерашней ошибки не утратили ли вы доверие к Hawk-Eye?

– Даже в моем матче с Мунаром на 18-м корте были странные моменты. И сегодня тоже – я подал, чувствовал, что мяч ушёл буквально на столько (показывает), но его засчитали как «попал». Какие-то мячи были вне корта, но их тоже засчитывали. На мой взгляд, в замене судей нет необходимости.

Не знаю, может, так турниру проще – просто ставят электронную систему и всё. Но как это всё устроено, какие детали – это уже не моя сфера, а ваша. Вы можете это изучить, если интересно.

На протяжении многих лет линейные судьи работали прекрасно. Да, ошибки бывали, но для этого и есть система вызовов (челлендж). Её можно использовать. Или, если три попытки мало, то можно сделать четыре.

Но я не вижу причины полностью отказываться от линейных судей. Ведь если вспомнить прошлые годы – все нынешние главные судьи раньше сами были линейными судьями на финалах Уимблдона, US Open, на крупнейших турнирах. Так они получали опыт, росли и приходили в кресло главного судьи. А что будет теперь?

Если весь тур переходит на электронную систему, то откуда тогда возьмутся опытные “вышечники”? Где они будут набираться опыта? Так что… вот такой у меня взгляд.

– Как выглядит ваше дальнейшее расписание турниров?

– Пока не знаю. Записался на Гштаад и Кицбюэль, потому что показалось, что будет рановато ехать в США и играть все подряд. В Торонто я не заявлен, возможно успею в Цинциннати. Но посмотрим, это еще не точно. Надо взвесить все «за» и «против», чтобы не потерять свежесть и силы перед US Open.



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