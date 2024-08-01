В McLaren продлили контракт с Андреа Стеллой

В McLaren объявили о продлении многолетнего контракта с руководителем команды Андреа Стеллой.
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В McLaren объявили о продлении многолетнего контракта с руководителем команды Андреа Стеллой.
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Спортивный директор Red Bull Racing Джонатан Уитли покинет команду в конце сезона и присоединится...
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