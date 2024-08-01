Getty Images/Global Images Ukraine

1 августа на Олимпийских играх 2024 в Париже проходят матчи 1/8 финала боксерского турнира в категории до 66 кг среди женщин.

В одном из поединков представительница Италии Анджела Карини сражалась против сменившей пол Иман Хелиф из Алжира.

Бой продлился всего лишь 46 секунд, после чего итальянская спортсменка не смогла продолжить бой. Алжирский трансгендерный боец нанесла мощный удар по оппонентке, после чего Карини отказалась от дальнейшего поединка.

«Мне было чертовски больно. Я получила второй удар в нос, было так больно, что я не хотела продолжать», – сказал Карини после завершения встречи.

ВИДЕО. Трансгендер сломал нос сопернице на ОИ. Девушка отказалась от боя

sport.ua