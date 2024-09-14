Лара и Гарсия встретятся в неожиданном поединке. Победить может каждый

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрисланди Лара и Дэнни Гарсия

В ночь на 15 сентября в андеркарде противостояния между Саулем Альваресом и Эдгаром Берлангой состоится поединок между чемпионом WBA в средней весовой категории (до 72,6 кг) 41-летним кубинцем Эрисланди Ларой (30-3-3, 18 КО) и 36-летним американцем Дэнни Гарсией (37-3, 21 КО). Достаточно неожиданное противостояние, учитывая частоту выхода в ринг обоих боксеров. Но от этого пусть и менее качественное, чем если бы оно произошло несколько лет назад, но не менее интригующее.

Гарсия в один момент перестал быть одной из главных надежд американского бокса. Сейчас он надеется только на еще одно чемпионство

Довольно долгое время Дэнни Гарсия и его отец активно резонировали в боксерском инфопространстве. Дэнни, дебютировав в профи в 2007 году, шел без поражений вплоть до 2017-го. Десять долгих лет, за которые были побиты Роберт Герреро, Пол Малиньяджи, Ламонт Питерсон, Лукас Матисе, Заб Джуда, Эрик Моралес (дважды), Амир Хан, Кендалл Холт и многие другие.

Безусловно, талантливый и умелый боксер. Конечно, громкий отец рядом немного портил ощущение от бокса американца. Все-таки слишком много говорил Гарсия-старший, а обещания покорить весь боксерский мир раздражали многих. Но на уровень бокса сына это никак не влияло.

Главные проблемы появились при смене весовой категории на полусреднюю, когда в ринге против Гарсии были не ветераны, как тот же Герреро, а непобежденные земляки – как тот же Кит Турман. Или опытные оппоненты – как Шон Портер. Все же смена весовой категории негативно повлияла на результаты Дэнни и можно сказать, что после этих двух поражений он уже никогда не был таким, как прежде.

После поражения Портеру, которое произошло в 2018-м, Дэнни выходил в ринг четыре раза. Один раз в 2019 году победил нокаутом Адриана Гранадоса. Еще дважды в 2020-м победил решением судей Ивана Редкача и проиграл решением судей Эрролу Спенсу. А потом еще раз – в 2022 году.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэнни Гарсия

И вот теперь Гарсия возвращается. Через два года вне ринга сразу титульным поединком. Конечно, бой против Лары – это хорошо для фанатов, потому что это интересное противостояние. Но честно ли это, что боксер может вернуться и сразиться за титул, не боксируя более двух лет?

С другой стороны, Лара тоже не являлся эталоном постоянных выступлений. Здесь, конечно, нужно делать скидку на то, что кубинцу уже 41 год. И при этом всем он не только сохраняет активность, но и удерживает титул, и продолжает бить претендентов.

Однако, относительно активности. Один бой в 2020 году – победа решением судей над Грегом Вендетти. Один бой в 2021 году – победа нокаутом в 1 раунде над Томасом ЛаМанной. Один поединок в 2022 году – победа техническим нокаутом в 8 раунде над Гарри О'Салливаном. И одно противостояние в 2024 году – победа нокаутом в 2 раунде над Майклом Зерафой.

Более одного поединка в год Лара последний раз проводил в 2019-м – тогда отбоксировал вничью с Брайаном Кастаной и победил нокаутом во 2 раунде Рамона Альвареса. 2024-й станет вторым таким за все это время.

Лара, конечно, удивительный боксер. До сих пор боксирует и демонстрирует то, что и раньше. Успевает контратаковать соперников, умудряется быть быстрее их благодаря таймингу. Все это в 41 год.

При этом стоит отметить и уровень оппозиции. Все же ЛаМанна, О'Салливан или даже Зерафа – не боксеры уровня Дэнни Гарсии. Потому что базовый уровень американца – выше уровня каждого из этих боксеров.

Но основным здесь все же является возраст обоих бойцов, вес, в котором они будут биться и то, сколько времени оба были вне ринга. Как ни крути, но 36 и 41 год – не самый лучший возраст для боксеров. Хотя они могут хорошо сохраниться. Лучше было бы, если бы эти спортсмены встретились раньше на несколько лет. Но тогда это было нереально.

Еще один немаловажный момент – весовая категория. Эрисланди Лара привык биться в среднем весе. Он здесь давно, владеет титулом и защищает его регулярно. Гарсии же явно было трудно боксировать и с полусредневесами, которые имели по-настоящему топовый уровень. Что уж говорить о неудобном Эрисланди Ларе, с которым не бывает комфортно никому.

Кто фаворит?

Если вас удивит то, что более возрастной боксер – фаворит, то готовьтесь удивляться. На победу Эрисланди Лары можно поставить с коэффициентом 1.46. На Дэнни Гарсию – с коэффициентом 2.60.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрисланди Лара

Но удивляться не стоит. Чего ожидать, если мы не видели Дэнни в ринге два года, а теперь он выходит на чемпиона, который вообще не испытывал проблем с защитами титула достаточно давно.

Если так посмотреть, в последний раз, когда Лара проигрывал, Гарсия был еще относительно активным боксером. Это был 2018 год и Эрисланди победил Джаретт Херд. И то разделенным решением судей. А перед этим кубинец проигрывал в 2014-м – Саулю Альваресу. И Канело тогда было тоже очень сложно.

Поэтому причина считать, что у Гарсии есть шансы, одна – он младше. И это действительно может сработать, ведь мы не знаем, когда закончится боксерская молодость кубинца и не повлияют ли тяжелые удары американца на него слишком плохо.

Именно поэтому противостояние интересно. Это совершенно разные стили. Справится ли Гарсия с маневрированием оппонента и его своевременностью? Вместе с этим, не станет ли сила Дэнни проблемой для Эрисланди? Все-таки не может боксер биться вечно. Даже Бернард Хопкинс однажды закончился.

Интриги в этом поединке, возможно, даже больше, чем если бы они встретились условные четыре-пять лет назад. Так что зрелище пропускать точно не стоит.

sport.ua