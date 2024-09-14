Серия А. Вторая 0:0 Ювентуса подряд, а вот Милан прорвало

Второй подряд крайне сложный матч для туринцев

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Серия А. Четвертый тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" – "Ювентус" 0:0

"Эмполи": Васкес, Исмаили, Вити, Гогличидзе, Гьяси, Грасси (Анжорин 77), Мале, Д. Пеццелла, С. Эспозито (Эконг 77), Хендерсон (Хаас 90), Коломбо (Пеллегри 62)

"Ювентус": Перин, Калулу, Гатти, Бремер, Камбиазо, Дуглас Луис (Фаджоли 66), Локателли (К. Тюрам 67), Н. Гонсалес (Веа 67), Коопмейнерс, Йилдиз (Мбангула 66), Влахович

Предупреждения: Пеллегри 72 – Бремер 63, К. Тюрам 74

Вот так вышло. В первых двух турах "Ювентус" заявил лишь 12-13 взрослых полевых игроков. Из-за травм, исключений, опозданий с трансферами. Но дважды победил со счетом 3:0, вызывая разговоры о возвращении гранда, причем с яркой игрой, о новой эре Тьяго Мотты. В третьем и четвертом уже подошли новички, и пресса заявила, что сезон Мотты начинается сейчас – и вдруг дважды 0:0.

Можно бы заявить, что третий тур был сложным, против "Ромы", то есть гранда. Но вот "Эмполи" ничуть не сильнее "Вероны", уже разгромленной в гостях туринцами. Такой же аутсайдер предыдущего сезона. Правда, в этом он уже победил ту же "Рому" в гостях, не проиграл "Болонье" в гостях, не проиграл в первых трех турах вообще. Но все же против таких соперников нужно набирать очки.

Как минимум, против таких соперников нужно хотя бы создавать, хотя бы доминировать. По статистике "Юве" как раз доминировал. 66 процентов владения мячом, 15:8 по ударам по воротам. Но ведь "Болонье" в предыдущем туре не помогли и 68 и 14:3. "Эмполи" – крепкий орешек в начале сезона. И, вообще-то, сегодня чувствовал себя довольно комфортно. Более того, мог забить в концовке.

Один из четырех дебютантов стартового состава гостей Калулу еле прервал прострел на Гьяси. Пришлось еле прерывать и игроку хозяев Исмаили. Далее Мале красиво разыграл с Коломбо, но пробил слабо и прямо в Перина. Коопмейнерс навесил угловой, Гатти бил головой, Васкес потащил из-под перекладины. А в целом первый тайм был по игре крайне слабым и скучным. Как против "Ромы".

Второй тайм туринцы как раз начали мощно. Длинный пас низом нашел Влаховича в штрафной – Васкес спас. Также удар головой Душана был близок. Однако вскоре "Эмполи" успокоил игру, оттолкнул ее в центр поля. Настолько, что Тьяго Мотта выполнил четыре замены одновременно. Но по позициям, потому они ожидаемо не принесли ничего. Кроме ударов по воробьям или почти в аут.

А "Эмполи" мог забить в концовке. И с еще одной красивой комбинации, когда после паса пяткой Грасси на входе в штрафную пробил слабо и в центр. Когда Мале мощным ударом издали чуть не попал в угол. Когда Гьяси уже получил мяч в контратаке на углу вратарской, но Гатти в отчаянном полете успел заблокировать.

"Ювентус" не пропускает в пятом матче лиги подряд. Но и не забивает во втором подряд. И совершенно заслуженно. Два унылых матча подряд из темнейших углов складов Массимилиано Аллегри. А "Эмполи" не проигрывает в шестом матче лиги подряд на всех полях и дома, не пропускает в четырех из пяти последних дома. Он, как и "Юве", начал сезон без поражений. Также – совершенно заслуженно.

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Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" – "Венеция" 4:0

Голы: Эрнандес 2, Фофана 16, Пулишич 25 (пен.), Абрахам 29 (пен.)

"Милан": Маньян, Рояль, Габбия, Павлович, Эрнандес, Фофана (Дзероли 79), Рейндерс (Окафор 64), Лофтус-Чик, Пулишич (Чуквуэзе 79), Абрахам (Муса 74), Леау (Мората 63)

"Венеция": Йоронен, Идзес, Свобода, Шингтьенн, Кандела, Данкан (Думбия 64), Николусси Кавилья, Дзампано (Ф. Карбони 89), Ористаньо (Йебоа 64), Бузио (Андерсен 79), Похьянпало (Раймондо 79)

Предупреждения: Габбия 38 – Шингтьенн 29, Николусси Кавилья 67

Удаление: Николусси Кавилья 73 (вторая желтая)

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