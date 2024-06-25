Силвиньо: Люди думали, что мы пропустим 3, 4 или 5 голов в каждом матче

Тренер Албании подвел итоги выступления сборной на ЧЕ

Фото — Getty Images/Global Images Ukraine

Орлы набрали 1 балл в квартете В и финишировали последними. Силвиньо доволен игрой своих подопечных на турнире.

“Я потерял много часов сна, думая об этом турнире, но мы соревновались на высоком уровне и страна гордится этим. Нам нужно привыкнуть играть в таких турнирах. Я горжусь своими игроками. Мы только второй раз принимаем участие в этом соревновании. Нам удалось соперничать с большими сборными. Испания – сверхсильная команда с техническими и быстрыми игроками. Они тактичны, хорошо защищаются во время переходов".

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"Мои игроки оставили все на поле и запомнят это на всю жизнь. Они подумают об этом, когда в следующий раз выйдут на поле. Никто не был унижен. Мы играли на самом высоком уровне. Они идеально подходили мне как тренеру. У нас много хороших молодых игроков. У Албании большое будущее. 6 месяцев назад многие люди думали, что мы пропустим 3, 4 или 5 голов в каждом матче. Этого не произошло”, – отметил специалист.

В предыдущих встречах сборная уступила итальянцам (0:1) и расписала ничью с хорватами (2:2).

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