22 июня в Лас-Вегасе прошёл турнир Top Rank, афишей которого стал поединок мексиканца Рафаэля Эспиносы против соотечественника Серхио Чирино.
Рафаэль не встретил особого сопротивления от соотечественника и нокаутировал Чирино в 4-м раунде. Тем самым он смог защитить титул WBO.
Для Эспионсы это была первая защита титула, который он завоевал в декабре прошлого года. Тогда Рафаэль апсетнул 2-кратного чемпиона Олимпийских игр из Кубы – Робейси Рамиреса. Стоит отметить, что до этого боя Чирино имел победный ход в виде 13 побед в ряд.
ВИДЕО. Эспиноса защитил титул WBO нокаутом в бою с Чирино