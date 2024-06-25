Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Эспиноса

22 июня в Лас-Вегасе прошёл турнир Top Rank, афишей которого стал поединок мексиканца Рафаэля Эспиносы против соотечественника Серхио Чирино.

Рафаэль не встретил особого сопротивления от соотечественника и нокаутировал Чирино в 4-м раунде. Тем самым он смог защитить титул WBO.

Для Эспионсы это была первая защита титула, который он завоевал в декабре прошлого года. Тогда Рафаэль апсетнул 2-кратного чемпиона Олимпийских игр из Кубы – Робейси Рамиреса. Стоит отметить, что до этого боя Чирино имел победный ход в виде 13 побед в ряд.

ВИДЕО. Эспиноса защитил титул WBO нокаутом в бою с Чирино

sport.ua