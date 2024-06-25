Рейтинг ATP. Джокович обошел Алькараса и поднялся на второе место, Хуркач впервые стал седьмой ракеткой мира

Ассоциация теннисистов профессионалов опубликовала обновлённый рейтинг
• Янник Синнер начинает третью неделю в статусе первой ракетки мира. Итальянец обошел по этому показателю австралийца Патрика Рафтера (1 неделя) и испанца Карлоса Мойю (2 недели). Напомним, что вчера в немецком Галле Синнер выиграл свой первый титул на травяных кортах.
• Карлос Алькарас, не сумев защитить очки за свой прошлогодний титул в Лондоне, опустился на третье место, а второй ракеткой мира вновь стал Новак Джокович.
• Финалист соревнований в Галле Хуберт Хуркач впервые в карьере поднялся на 7-е место в рейтинге АТР.
• Американец Томми Пол, завоевав титул в Лондоне, впервые стал первой ракеткой США и повторил свой рейтинговый рекорд, заняв 12-е место.
ТОП-10 рейтинга ATP (на 24.06.2024)
1. Янник Синнер (Италия) — 9 890 очков
2. Новак Джокович (Сербия) — 8 360 очков (+1)
3. Карлос Алькарас (Испания) — 8 130 очков (-1)
4. Александр Зверев (Германия) — 6 905 очков
5. Даниил Медведев (-) — 6 445 очков
6. Андрей Рублёв (-) — 4 420 очков
7. Хуберт Хуркач (Польша) — 4 235 очков (+2)
8. Каспер Рууд (Норвегия) — 4 025 очков
9. Алекс де Минор (Австралия) — 3 830 очков (-2)
10. Григор Димитров (Болгария) — 3 750 очков
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Личные рекорды теннисистов из топ-100:
7. Хуберт Хуркач (Польша) +2
18. Себастиан Баэс (Аргентина) +1
20. Себастьян Корда (США) +3
29. Джек Дрэйпер (Великобритания) +2
33. Чжан Чжичжэнь (Китай) +9
59. Джованни Мпетши Перрикар (Франция) +8
Чемпионская гонка
1. Янник Синнер (Италия) — 5 800 очков
2. Александр Зверев (Германия) — 4 585 очков
3. Карлос Алькарас (Испания) 3 950 очков
4. Каспер Рууд (Норвегия) — 3 435 очков
5. Даниил Медведев (-) — 3 200 очков
6. Стефанос Циципас (Греция) — 2 515 очков
7. Алекс де Минор (Австралия) — 2 505 очков
8. Андрей Рублев (-) — 2 220 очков
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9. Григор Димитров (Болгария) — 2 125 очков
10. Хуберт Хуркач (Польша) — 2 090 очков