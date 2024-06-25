Чудесное спасение Италии, Сваток едет в США, Шахтер не взял Ракицкого. Главные новости за 24 июня

Большой день для «Скуадры Адзурры»

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Италия драматично выбила хорватов с Евро

Хорваты открыли счет благодаря добиванию от Луки Модрича, но удержать преимущество не вышло — пропустили шедевр от Дзакканьи в последней атаке. Италия радовалась, будто уже выиграла Евро, но пока это лишь выход в плей-офф. Ну, а Хорватия на 99% уже вылетела.

Испания добыла идеальный результат на групповом этапе

Испания выпустила против аутсайдера группы Албании абсолютно резервный состав, но даже в таком сочетании добыла третью сухую победу на Евро из трех — решающий гол на счету Феррана Торреса. Впечатляющий показатель — ни у кого нету лучше.

Сваток перебрался в клуб МЛС

29-летний защитник "Днепра-1" подписался в "Остине" до конца 2027 года. В предыдущей УПЛ Сваток был видным исполнителем — 31 матч, 1 гол. Кроме того, он вызывается в сборную Украины, сейчас с ней на Евро-2024. Кажется, распад "Днепра-1" — уже данность.

"Шахтер" не взял на сбор Ракицкого и ждет бразильского защитника

"Горняки" поехали на тренировочный сбор в Словении без Ярослава, которому предложено искать другой клуб — об этом сообщает журналист Игорь Бурбас. При этом Винисиус Тобиас, который провел два последних года в аренде в "Реале", возвращается — "Сливочным" он не подошел.

Бескоровайный порвал крестообразные связки на тренировке

Дикое невезение. Даниил перебрался в "Полесье" из "Кривбасса", и на первой же тренировке получил одну из самых страшных травм в футболе. Строки восстановления защитника станут понятны после операции, но это никак не меньше полугода.

Де Дзерби после "Брайтона" возглавил "Марсель"

Детали контракта еще неизвестны, но провансальцы уже объявили о нем на своем сайте. Де Дзерби известен у нас по работе с "Шахтером" в 2021-22 годах. С тех пор он тренировал "Брайтон" и был успешен, но в предыдущем сезоне наметился спад (11-е место в АПЛ). В "Марселе" он заменит Жан-Луи Гассе и попытается вернуть клуб в еврокубки.

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