Ла Лига. Эспаньол – Барселона 0:2. Обзор матча

В первом тайме команды не смогли открыть счет. Подопечные Флика уверенно контролировали мяч (78%), но нанесли лишь 1 удар в створ. После перерыва соперники создали примерно одинаковое количество возможностей. Впрочем, моменты гостей были значительно острее, а Ламин Ямаль оформил гол+пас.

"Попугаи" остаются на 16-м месте (39 баллов) и 18 мая поедут к "Осасуне". "Блаугранас" оформляют чемпионство и в воскресенье будут принимать "Вильярреал".

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Ла Лига. 36 тур

Стадион: RCDE Stadium (Cornella de Llobregat)

"Эспаньол" – "Барселона" 0:2

Голы: Ямаль, 53, Лопес, 90+5

Удаление: Кабрера, 80 (Эспаньол)

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