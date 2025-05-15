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Футбол

Ла Лига. Эспаньол – Барселона 0:2. Обзор матча

Ла Лига. Эспаньол – Барселона 0:2. Обзор матча

    • В первом тайме команды не смогли открыть счет. Подопечные Флика уверенно контролировали мяч (78%), но нанесли лишь 1 удар в створ. После перерыва соперники создали примерно одинаковое количество возможностей. Впрочем, моменты гостей были значительно острее, а Ламин Ямаль оформил гол+пас.

    "Попугаи" остаются на 16-м месте (39 баллов) и 18 мая поедут к "Осасуне". "Блаугранас" оформляют чемпионство и в воскресенье будут принимать "Вильярреал".

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    • Ла Лига. 36 тур

    Стадион: RCDE Stadium (Cornella de Llobregat)

    "Эспаньол" – "Барселона" 0:2

    Голы: Ямаль, 53, Лопес, 90+5

    Удаление: Кабрера, 80 (Эспаньол)

    www.ua-football.com

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