Рим. Гауфф за три с половиной часа одолела Чжэн Циньвэнь и на втором подряд турнире WTA 1000 вышла в финал

На турнире WTA 1000 в Италии завершился второй полуфинальный матч



Рим, Италия • 6-18 мая • грунт • $6,911,032

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Коко Гауфф (США, 4) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 8) 7:6(3), 4:6, 7:6(4)

Американская теннисистка в третьем сете отыгралась со счета 5:3 в пользу соперницы и одержала третью победу в противостояниях с Чжэн Циньвэнь. В прошлом году Гауфф выиграла у представительницы Китая в четвертьфинале соревнований Риме и в финале Итогового турнира.

Коко Гауфф с третьей попытки смогла выйти в финал турнира в Италии. Напомним, что она проигрывала в полуфинале в 2021 и 2024 годах.

Американка проведет 12-й финал в карьере, в том числе четвертый на турнирах WTA 1000. Две недели назад Гауфф смогла дойти до финала на соревнованиях в Мадриде. Коко стала самой юной теннисисткой, которая дошла до финала в столице Испании и в Риме.

За титул американка будет бороться с Жасмин Паолини, с которой играла три раза и победила в двух матчах. Однако их предыдущая встреча в апреле на турнире WTA 500 в Штутгарте завершилась победой итальянки.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua