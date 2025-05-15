Бортолето: Мы проигрываем первой десятке не так много

Из дебютантов сезона Габриэль Бортолето остался единственным, кому пока не удавалось заработать очки, ведь Джека Дуэна уже вернули на скамейку запасных. Но бразильский гонщик Sauber не унывает, потому что знает, что команда постепенно прогрессирует, а у него прибавляется опыта.

Габриэль Бортолето: «Трасса в Имоле мне нравится ещё с тех пор, как пять лет назад я впервые проехал по ней на тестах за рулём машины Формулы 4. Здесь я всегда испытываю позитивные эмоции, хотя трасса очень техничная, отличается разнообразием поворотов, где нужно постоянно атаковать поребрики, а это надо делать идеально.

В общем, трасса особенная, относится к старой школе, здесь не так много зон вылета, но пилотировать в Имоле всегда интересно.

Полагаю, мы постепенно, шаг за шагом продвигаемся вперёд – это относится и к команде в целом, и к моей профессиональной подготовке. У меня позитивный настрой, даже если по нашим результатам этого не видно. Но в Майами мы неплохо провели квалификацию, и гонка тоже могла сложиться нормально, если бы не технические проблемы, из-за которых я сошёл с дистанции.

Но в каждый уик-энд сезона я узнавал что-то важное и полезное, так что я развиваюсь как гонщик. Я уверен, как только наша машина станет немного быстрее, возможностей бороться за очки станет больше, ведь мы проигрываем первой десятке не так уж много. В квалификации в Майами я показал 13-е время – если мы хотя бы немного прибавим, наши шансы сразу возрастут.

В Майми мы опробовали кое-какие новые подходы к настройкам, и мне стало чуть комфортнее за рулём, хотя уже на нескольких предыдущих этапах мы добивались улучшений, но в квалификациях мне не удавалось собрать воедино хороший круг. Но машина способна на неплохой темп, и на предыдущем этапе мы это продемонстрировали, тем более что трасса в Майами нам подходила. Будем надеяться, что мы сможем остаться на этом уровне и в Имоле».

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