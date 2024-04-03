Робин Райкконен одержал новую победу в картинге

Робин Райкконен, 9-летний сын Кими, вчера одержал очередную победу в картинге: соревнования в классе RM Micro проходили на картодроме в окрестностях Цюриха.

Робин опередил десять других юных гонщиков и повторил своё достижение недельной давности – тогда на этой же трассе он, стартовав с поула, выиграл первый этап сезона швейцарской серии, которая называется Frühlings Kart Cup Wohlen, т.е. «Весенний кубок картодрома Волен».

Успехам Робина радуются не только его родители, хотя, разумеется, они его главные болельщики, а Кими, как всегда, помогал сыну и выполнял обязанности тренера и механика. Также Райкконена-младшего от души похвалил Джино Розато, его крёстный отец и один из лучших друзей Кими ещё со времён Ferrari: «Я очень горжусь Робином! Продолжай в этом же ключе, тебя ждёт Формула 1!»

Кстати, у Робина Райкконена есть свой аккаунт в социальных сетях, который ведут родители, и каждое сообщение о его успехах в автоспорте собирает десятки тысяч лайков и сотни благожелательных комментариев.

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