Эвертон Миколенко сыграл вничью с Ньюкаслом, Борнмут Забарного победил Кристалл Пелес: результаты матчей АПЛ

2 апреля состоялось 5 матчей в рамках 31 тура Английской Премьер-лиги.

Ноттингем Форест неожиданно одолел Фулгэм, Борнмут минимально победил Кристал Пелес, а в остальных матчах были зафиксированы ничьи.

Чемпионат Англии

31 тур, 2 апреля

Ноттингем Форест — Фулгем 3 :1 (3:0)

Голы: 1:0 — Гадсон-Одои 9, 2:0 — Вуд 19, 3:0 — Гиббс-Вайт 45 +3, 3:1 Адарабио 49

Ньюкасл — Эвертон 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 — Исаак 15, 2:0 — Калверт-Льюин 88

Виталий Миколенко провел на поле все 90 минут и в одном из моментов головой выбил мяч с линии ворот.

Бернли — Вулвергемптон 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 — Бруун Ларсен 37, 1:1 — Аит-Нури 45+3

Борнмут — Кристал Пелес 1:0 (0:0)

Гол: Клюйверт 79

Илья Забарный отыграл полный матч. ;

Вест Гэм — Тоттенгэм 1:1 (1:1)

Голы: 0 :1 — Джонсон 5, 1:1 — Зума 19

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