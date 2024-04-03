Борьба с «мертвым временем» и изменения в парном турнире: какие новые правила ATP может опробовать в Мадриде

В случае положительного голосования в Совете игроков, нововведения будут протестированы на Мастерсе в Испании.

Ассоциация теннисистов-профессионалов продолжает внедрение новых правил, чтобы ускорить игру. При условии одобрения от Совета игроков АТР, уже на турнире в Мадриде будут протестированы очередные нововведения, но пока лишь в парной сетке соревнований.

Таким образом, игроки парного турнира потенциально первыми испытают правила, призванные сократить так называемое «мертвое время». Так, участники парных соревнований будут иметь лишь 15 секунд между розыгрышами, если предыдущий розыгрыш длился три удара или меньше. Более длительные розыгрыши будут запускать существующий 25-секундный «шот-клок». 15-секундный счетчик уже использовался на соревнованиях ATP ранее, в частности, на турнире Next Gen Finals в Саудовской Аравии в прошлом году.

Кроме этого, участникам не позволят присесть для передышки во время первого сета матча, в отличие от обычного перерыва в 90 секунд через каждые два гейма. Вместо этого игрокам будет предоставлено ограниченное время для того, чтобы поменяться сторонами и начать следующий гейм. Чтобы компенсировать это сокращение перерывов в сете, предлагается сделать более длинную паузу после завершения первой партии.

Считается, что это следующий шаг к ускорению тенниса в целом. Также из-за жалоб организаторов по планированию расписания в рамках предложенного тестирования рассматривается и этот вопрос, в том числе и новая дата начала соревнований в парном разряде в Мадриде.

Как пишет INews, за последние два десятилетия продолжительность мужских одиночных матчей увеличилась более чем на 25%, и руководители тенниса имеют болезненное осознание, как это влияет на телевизионные трансляции. Помимо беспокойства по поводу продолжительности матчей, изменения стали очевидным ответом на критическое письмо американской телекомпании ESPN, которая подробно объяснила АТР, почему они не показывают поединки парного разряда.

К тому же изменения могут произойти и в правилах заявки игроков на парные соревнования. Испытательный этап предполагает, что организаторы будут оставлять 13 свободных мест в сетке для пар, которые формируют игроки одиночного разряда (которые используют одиночный рейтинг для заявки на турнир). Именно у этих участников будет более поздний дедлайн, в отличие от игроков, использующих парный рейтинг для заявки (16 дуэтов, состоящих из парников, должны заявиться на турнир не позднее, чем за две недели до старта). Также три пары получат «wild card» и таким образом в сетке будет 32 дуэта.

Издание INews приводит мнение одного из ведущих теннисистов, однако не называет его имя, который эти предложения тура расценил как «полностью уничтожающие» парных игроков. Тонкости этой тестовой системы подачи заявок не до конца понятны, и она все еще подлежит доработке и ратификации Советом игроков, отмечают в СМИ.

«АТР представляет теннисистам это нововведение как способ предотвратить все более распространенную проблему, когда игроки одиночного разряда участвуют в парном разряде, а затем снимаются с него, не сыграв ни одного матча (давая соперникам возможность пройти дальше на отказе), а также как способ спасти парный разряд от побочного ущерба в надвигающейся теннисной перестановке». Речь идет о переговорах, которые АТР ведет с Саудовской Аравией относительно новых инвестиций, а также планах организаторов турниров Большого Шлема о создании так называемого «Премиум-тура».

btu.org.ua