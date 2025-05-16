Боб АРУМ: «Не очень умный поступок от этой легенды»

Getty Images/Global Images Ukraine. Боб Арум

Известный американский промоутер Боб Арум отреагировал на возвращение на ринг легенды бокса Мэнни Пакьяо.

«Ну, знаете, я желаю ему удачи, но не знаю, очень ли это разумно вернуться в бокс, особенно для человека, который баллотируется в Сенат на Филиппинах», – сказал Арум.

Пакьяо проведет бой за титул чемпиона мира против американца Марио Барриоса (29-2-1, 18 КО), который владеет поясом WBC

Ранее известный промоутер Боб Арум высказался о современном супертяжелом дивизионе в боксе и вспомнил украинского боксера Александра Усика.

sport.ua