Мадрид. Стернс обыграла соперницу из топ-20, Рыбакина сыграет против Свитолиной в третьем круге

На турнире WTA 1000 в Испании завершились матчи второго раунда



Мадрид, Испания • 22 апреля – 4 мая • грунт • $8,963,700

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Арина Соболенко (-, 1) – Анна Блинкова (-, Q) 6:3, 6:4

Элизе Мертенс (Бельгия, 28) – Камила Осорио (Колумбия) 6:3, 6:4

Ребека Масарова (Швейцария, Q) – Юлия Путинцева (Казахстан, 22) 6:3, 6:3

Пэйтон Стернс (США) – Аманда Анисимова (США, 15) 6:2, 2:6, 7:5

Вероника Кудерметова (-) – Кристина Букша (Испания, LL) 4:6, 7:6(1), 7:5

Марта Костюк (Украина, 24) – Эмма Радукану (Великобритания) 6:4, 2:6, 6:2

София Кенин (США, 32) – Лулу Сунь (Новая Зеландия) 6:3, 6:2

Анастасия Потапова (-) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 8) 6:4, 6:4

Пэйтон Стернс (№44 WTA) одержала седьмую в карьере победу над теннисисткой из топ-20, в том числе вторую в этом году. В феврале она была сильнее Чжэн Циньвэнь в Дубае.

Джессика Пегула (США, 3) – Ева Лис (Германия) 6:2, 6:2

Моюка Утидзима (Япония) – Онс Жабер (Тунис, 26) 4:6, 6:3, 6:4

Екатерина Александрова (-, 21) – Ольга Данилович (Сербия) 6:3, 6:4

Дарья Касаткина (Австралия, 14) – Алиша Паркс (США) 6:2, 7:5

Елена Рыбакина (Казахстан, 10) – Бьянка Андрееску (Канада) 6:3, 6:2

Элина Свитолина (Украина, 17) – Сонэй Картэл (Великобритания) 6:3, 6:1

Мария Саккари (Греция) – Магда Линетт (Польша, 29) 7:6(5), 6:3

Жасмин Паолини (Италия, 6) – Кэти Бултер (Великобритания) 6:1, 6:2

Моюка Утидзима (№56 WTA) взяла реванш у Онс Жабер за поражение в прошлом году на Уимблдоне и во второй раз смогла обыграть соперницу, входящую в топ-30. В феврале японка победила Елену Остапенко в Дубае.

Елена Рыбакина обыграла Бьянку Андрееску на всех трех покрытиях: в 2021 году теннисистки играли на Уимблдоне, а в следующем сезоне – в Дубае. За место в четвертом круге казахстанка будет бороться с Элиной Свитолиной, которую дважды обыграла в прошлом сезоне – на Ролан Гаррос и Уимблдоне. Она и ведет в счете личных противостояний – 3:2.

Мария Саккари и Жасмин Паолини третий раз сыграют друг против друга: в 2021 году на Ролан Гаррос сильнее была греческая теннисистка, а в прошлом сезоне в Дубае победила итальянка.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua