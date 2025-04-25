После пяти этапов сезона команда Williams занимает пятое место в Кубке конструкторов, а Алекс Элбон – восьмое в личном зачёте. Алекс опасается, что результативная серия Williams может завершиться, когда соперники начнут привозить обновления.

Алекс Элбон: «Мы должны оставаться реалистами. Мы не знаем, по каким программам работают остальные с точки зрения расстановки приоритетов между нынешним и следующим сезоном.

Мы хорошо начали год, что меняет динамику ожиданий от нынешнего сезона. Сейчас время зарабатывать очки, но при этом мы хотим сделать большой шаг вперёд в следующем году.

Мы не знаем, когда другие команды средней группы начнут привозить новинки. Но когда они начнут это делать, наша серия может завершиться. На данный момент многие команды ещё не привозили новинки, и мы этим пользуемся».

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