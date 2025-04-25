Тони БЕЛЛЬЮ: «Джошуа сейчас лучше него. Он победит»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Известный экс-боксер Тони Беллью поделился мыслями относительно возможного боя-реванша между британскими звездами бокса Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

«Если бы они провели бой-реванш, я бы сказал, что Джошуа победит. Энтони имеет лучшие качества, чем Даниэль Дюбуа, но все зависит от его мышления», – сказал Беллью.

В 2024 году Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде.

Ранее Хирн рассказал, почему бывший чемпион мира Энтони Джошуа отказался проводить бой-реванш против чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа в феврале 2025 года.

sport.ua