Суперзвезда бокса: «Усик? Из-за этого я не могу с ним подраться»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бенавидес

Чемпион мира в полутяжелом весе Дэвид Бенавидес высказался о гипотетическом бое против украинского боксера Александра Усика.

«Мне сначала придется столкнуться с монстрами в своей весовой категории. Усик? Не думаю, что имею достаточно опыта, чтобы противостоять ему, поэтому этот бой пока не состоится. Я с вами честен на все 100%. Но никогда не говори никогда, возможно, в будущем, возможно, через 5 или 6 лет, но к тому времени Усику будет за 40 или даже больше.

Я имею огромное уважение к Усику, и он величайший всех времен», – сказал Бенавидес.

Ранее украинский боксер Александр Гвоздик объяснил, почему Дмитрий Бивол отказался от боя против Дэвида Бенавидеса.

sport.ua