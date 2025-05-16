Сайнс: Я понимаю позицию руководства Williams

Карлос Сайнс признал, что после Гран При Майми был расстроен, но не только из-за того, что по ходу гонки его машина получила повреждения, которые сказались на темпе. Ему бы хотелось, чтобы Williams продолжала модернизацию шасси FW47, хотя, по его словам, он понимает, почему команда решила переключиться на подготовку к 2026 году.

Карлос Сайнс: «После той гонки был расстроен, да и вообще уик-энд в Майами сложился не лучшим образом. Полагаю, мы были достаточно быстрыми, чтобы обе машины Williams финишировали в первой пятёрке. Я отлично провёл квалификацию, и в гонке мои дела тоже шли очень неплохо, пока машина не получила повреждения, из-за чего я начал терять скорость.

Что же касается радиообмена с командой, который вызвал неоднозначную реакцию, то, конечно, этот вопрос следует прояснить: некоторые проявления недопонимания действительно были, но мы уже во всём разобрались. Нам понятно, что в этой области надо действовать более чётко и постараться, чтобы подобные случаи не повторялись.

Имола находится всего в часе езды от города Сассуоло, и в Эмилии-Романьи в предыдущие четыре года я провёл много времени. Я люблю эти края, знаю немало отличных ресторанов, и я всегда чувствовал, что итальянские болельщики, да и вообще люди, которые здесь живут, прекрасно ко мне относятся. Здесь я почти как дома.

Если говорить о нашей машине, то хотя я понимаю позицию руководства Williams, которое направило все ресурсы на подготовку к 2026 году, я всё-таки считаю, что команда Формулы 1 должна быть в состоянии совмещать перспективные разработки с модернизацией текущей машины.

Мы пока не достигли этого уровня, и команда интенсивно занимается проектом 2026 года, старясь ускорить трансформацию Williams. Пока мы находимся где-то посередине этого процесса, но я полностью поддерживаю команду, даже если мне бы хотелось, чтоб модернизация FW47 продолжалась тоже.

Вы же видели, что в Майами мы были быстрее Ferrari и, возможно, могли бы даже опередить Mercedes, если бы моя машина не получила повреждений. В общем, на некоторых трассах мы не так уж сильно отстаём».

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