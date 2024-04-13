Шовлин: Машина стала стабильнее

Подводя итоги Гран При Японии, главный инженер Mercedes Энди Шовлин рассказал о задачах, которые пришлось решать в минувший уик-энд…

Эндрю Шовлин: «Главная цель, которую мы поставили перед собой в минувший уик-энд – сделать машину более предсказуемой.

Мы увидели, что можем вывести машину в оптимальный для неё диапазон условий, но если меняется направление ветра или температура трассы, она быстро выходит из этого диапазона, что приводило к неудачным выступлениям в гонках и квалификациях.

Мы стремимся к большей стабильности, знаем, в чём нужно прибавить, и в этот уик-энд работать с машиной было легче, баланс был более стабильным, но есть проблемы, которые нам нужно решить и решить быстро».

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