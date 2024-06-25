Шакур хочет бои с тремя боксерами. В списке два украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Беринчик

Джош Дубин, менеджер боксера Шакура Стивенсона (пояс WBC), заявил, что американец нацелился на трех соперников, которые владеют титулами легкого веса.

Это украинцы Василий Ломаченко и Денис Беринчик, а также Джервонта Дэвис.

«Есть три боя с титулами, которые хочет Шакур. Это поединки с Ломаченко, Беринчиком и Джервонтой. Это все обладатели титулов. Уверен, что бой с Беринчиком организовать легче всего».

«Самый большой из них – это бой с Джервонтой Дэвисом. Но все эти бои сможет продать только Стивенсон», — сказал Дубин.

Беринчик владеет титулом WBO, у Ломаченко пояс IBF, а Дэвис удерживает титул WBA.

sport.ua