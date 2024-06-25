Марта Костюк: «Не думаю, что буду жить в Монако всю свою жизнь. Это совсем другой мир»

Украинская теннисистка Марта Костюк в интервью WTA Insider вспоминает о возвращении в Монако после установления личного рекорда на турнирах Grand Slam

В подкасте для WTA Insider Костюк рассказала изменилась ли ее жизнь после выхода в четвертьфинал на Australian Open и поделилась мыслями о пребывании в Монако, где теннисистка живет и тренируется.

«Это был замечательный результат, но, если быть откровенной… Если бы я жила в Украине, я думаю, я бы получила много внимания, было бы много общения с прессой, меня бы приглашали на телевидение, на различные встречи, чтобы об этом рассказать. Тогда бы я почувствовала, что в моей жизни что-то изменилось. Но я живу в Монако, где, извините, никому и на секунду не интересно, что ты сыграл в четвертьфинале на «мэйджоре». Возможно, если бы ты побеждаешь в полуфинале, тогда ты становишься каким-то значимым человеком или что-то вроде того, но не тогда, когда речь идет о четвертьфинале.

И, знаете, в нашей команде тоже все было довольно спокойно, ничего на самом деле не изменилось. Мы продолжили делать то же самое, что и раньше. Была очень смешная история. Я думаю, это была моя первая тренировка после возвращения в Монако из Австралии. Это было даже не в самом Монако, а во Франции. И условия там были ужасные. Корт был мокрым, там протекала крыша. Был какой-то постоянный ультразвук откуда-то. И в такой атмосфере происходила тренировка. Мои спарринг-партнеры также не были очень хорошими. Мячи попадали в корт, но это не было нужное качество ударов.

Поэтому мы завершили эту тренировку и мой тренер Санда сказала, мол, я думаю, что Вселенная нас испытывает после четвертьфинала. Чтобы мы не сильно возгордились после этого успеха. Я думаю, что мы очень хорошо понимаем, как может измениться жизнь. Мы говорили об этом с Сандрой после Индиан-Уэллс. Что все идет хорошо, но мы также не теряем чувство контроля. Что все происходит очень быстро, но достаточно для того, чтобы мы могли это контролировать. Потому что в тот момент, когда ты выигрываешь что-то важное, многое меняется в жизни и ты становишься более уязвимым. Все хотят чего-то от тебя, частичку тебя. Сделай это, сделай, пожалуйста, то, вот съемка, вот контракты и тому подобное. Поэтому жизнь меняется. Однажды со мной уже это случилось и тебе действительно нужно быть готовой к таким изменениям. Нет, для нас это на самом деле замечательный результат и понятно, что это замечательный фундамент. Но у нас нет такого ощущения, мол, мы такие классные, можно ехать домой. Мы хотели бы пройти значительно дальше.

Действительно ли я чувствую себя никем в Монако? Из-за того, что ты находишься вокруг этих людей, ты действительно чувствуешь, мол, я на самом деле ничто. У меня ничего нет, я ничем не владею. Как-то так, я не знаю… Монако — очень дорогое место для жизни. У меня был тренировочный блок в Варшаве, где это стоило мне где-то в пять раз меньше, чем в Монако. Я реально почувствовала разницу. В Монако ты чувствуешь себя в безопасности. Действительно есть ощущение, что там очень безопасно. Ничего не надо прятать или скрывать. Вообще в мире сейчас очень опасно, где бы ты ни был. А там этого ощущения нет, поэтому для меня это прекрасно.

Мне очень нравится возвращаться в Монако, я наслаждаюсь своим временем там, это замечательный жизненный опыт. Но я не думаю, что буду жить там всю свою жизнь. Уже сейчас это довольно непросто мне дается, а я еще и такой человек, которому нравится расти не только ментально и физически, но еще и духовно. Я религиозный человек, я хочу расти, хочу быть лучше, учитывая некоторые ценности, то, во что я верю. А там такого не так много. Там все значительно ориентировано на материальные вещи. Скажем, какие у тебя часы, есть ли у тебя автомобиль или нет, какая у тебя сумочка Hermes, есть ли она у тебя вообще.

Это и хорошо, это тебя мотивирует, потому что ты думаешь, мол, я хорошо что-то делаю, но еще недостаточно хорошо. Однако здесь надо быть очень осторожной. Не так много людей могут справиться с жизнью там. Я знаю многих игроков, которые не очень любят там жить, потому что люди там такие как будто и не люди, как будто это уже совсем другой мир. Раньше мне там очень нравилось, а сейчас не так сильно. Еще и потому, что стало очень шумно. Много мотоциклов, автомобилей с самого утра, и ты не можешь от этого спрятаться. То есть на выходные можно пойти куда-то в горы, но в целом жизнь в этом городе очень бурлит. Не так уж и легко приехать и расслабиться. Когда я думаю о том, где бы я жила, то Майами, Лос-Анджелес и Дубаи очень похожи на Монако. Поэтому мне не сильно нравится проводить свое время в таких городах. Хотя, конечно, Лос-Анджелес очень большой, нет такого, что там только три улицы. Там большое разнообразие, много разных людей, можно расслабиться и приятно провести время у океана. Но в целом, я думаю, я бы не смогла жить в таких городах.

Мне это нелегко делать. Я чувствую, что делаю правильные вещи, верю в них, продолжаю их делать, но вроде бы не могу почувствовать связь со многими людьми. Очевидно, что никто из игроков в Украине не живет, потому что было бы очень сложно путешествовать на турниры. Но там я бы чувствовала, что моя жизнь более наполнена. В том смысле, что там были бы мои друзья, мне бы было легче построить связь. И там есть душа. Душа, которую ты чувствуешь. Я думаю, многие понимают, что я имею в виду. Даже когда мы поехали на обед в Вальбонну [недалеко от Ниццы], когда тренировались в академии Муратоглу, то чувствовали себя очень расслабленно в том городе. Было такое ощущение, что эти люди вокруг — это обычные люди. Они просто живут и наслаждаются этим солнцем и этим кофе.

А в Монако это не совсем так же. Очень много суеты. Много всего, потому что там живет большое количество богачей на очень маленькой территории. С другой стороны, я могу там спрятаться. Потому что если бы после Австралии я бы поехала в Украину, если бы я там жила, я бы почувствовала, что моя жизнь изменилась. Я бы почувствовала, мол, я уже в другом положении, что сейчас я немного стала важной. И в Украине меня многие знают, поэтому эти связи строятся быстрее. В Монако я приехала и никто не знал меня вчера, и никто не знает меня сегодня. Если бы я захотела получить где-то столик в ресторане, когда бы мне это нужно было, этого бы не произошло, потому что меня никто не знает. Вот такие вещи. А ты как человек стремишься строить связи, чувствовать, что это мой дом, здесь все меня знают, у меня здесь есть друзья, есть люди, которые могут прийти на помощь, когда я в этом нуждаюсь. И пока у меня нет этого ощущения в Монако.

И не думаю, что оно у меня появится. Думаю, что в АТР есть игроки, которые получают удовольствие от своей жизни здесь. Димитров, Зверев, Руне… Но они же, в первую очередь, очень классные игроки. И им действительно здесь нравится. Видимо, это хорошо для их души, я не знаю. Не для моей».

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