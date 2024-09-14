Davis Cup Finals. Испания выиграла все три матча в группе и вышла в четвертьфинал

Результаты четвёртого игрового дня в групповом этапе командного турнира

Finals • групповой этап

10-15 сентября • хард (зал)

ГРУППА A (Болонья, Италия)

ИТАЛИЯ 2-1 БЕЛЬГИЯ

Маттео Берреттини – Александер Блокс 3:6, 6:2, 7:5

Флавио Коболли – Зизу Бергс 3:6, 7:6(5), 0:6

Симоне Болелли/Андреа Вавассори – Сандер Жилле/Йоран Флиген 7:6(2), 7:5

ГРУППА B (Валенсия, Испания)

ФРАНЦИЯ 1-2 ИСПАНИЯ

Артур Фис – Роберто Баутиста Агут 6:2, 5:7, 3:6

Уго Умбер – Карлос Алькарас 3:6, 3:6

Пьер-Юг Эрбер/Эдуар Роже-Васслен – Пабло Карреньо Буста/Марсель Гранольерс 7:6(7), 6:7(10), 10-8

ГРУППА C (Чжухай, Китай)

США 3-0 СЛОВАКИЯ

Маккензи Макдональд – Лукаш Клейн 6:4, 6:3

Брэндон Накашима – Йозеф Ковалик 6:3, 6:3

Остин Краичек/Радижв Рам – Норберт Гомбош/Лукаш Клейн 6:7(4), 7:6(4), 10-1

ГРУППА D (Манчестер, Великобритания)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 1-2 АРГЕНТИНА

Дэниэл Эванс – Томас Мартин Этчеверри 2:6, 5:7

Джек Дрэйпер – Франсиско Серундоло 6:7(4), 5:7

Дэниэл Эванс/Нил Скупски – Максимо Гонсалес/Андрес Молтени 6:3, 7:5

По итогам матчей пятницы участие на стадии плей-офф соревнований, которая состоится в ноябре, себе гарантировали сборные Испании и Австралии (поспорят за первое место в группе), а также США и Германии (поспорят за первое место в группе).

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