Реорганизация тенниса: ATP и WTA предложили «мэйджорам» свою программу развития спорта

Издание The Athletic сообщает, что Туры представили руководству турниров Большого Шлема свой план относительно будущего тенниса



Еще в прошлом году представители «мэйджоров» озвучили собственное видение так называемого «Премиум-тура», однако, как сообщают журналисты, за год этот план не получил какого-то развития. Поэтому, руководители Туров Андреа Гауденци и Стив Саймон решили взять инициативу в свои руки и выйти с очередным планом изменений.

Сообщается, что презентация их 23-страничной программы состоялась на прошлой неделе. Владельцы турниров ниже категории Grand Slam не участвовали в этом обсуждении. Именно в этот период представители профсоюза PTPA согласовывали последние моменты по подаче своих исков против руководящих органов тенниса. Знали ли в PTPA о том, что Туры накануне озвучили идеи возможных изменений, журналистам неизвестно.

«Предложение ATP и WTA фокусируется на сферах, с которыми соглашаются почти все стороны: фрагментированная структура тенниса ослабляет его способность продавать медиа-права и спонсорские пакеты, сезон слишком длинный и слишком разрозненный, инфраструктура спорта не обеспечивает достаточной финансовой поддержки игроков», – указано в СМИ.

Туры предлагают «мейджорам» объединение медиа-прав и спонсорских поступлений для финансирования спорта. При этом будет создана новая структура правления, которая будет контролировать спортивные вопросы, с представителями от турниров Grand Slam, турниров и игроков ATP и WTA.

КАЛЕНДАРЬ

По этому плану календарь будет иметь следующий вид:

• четыре турнира серии Grand Slam

• 10 турниров ATP Masters 1,000 и 10 турниров WTA 1,000, причем новый, 10-й турнир ATP состоится в феврале. Местом проведения почти наверняка будет Саудовская Аравия.

• 16 турниров ATP 500 и 17 турниров WTA 500, которые будут проходить параллельно

• сокращение количества турниров уровня 250 «выкупа», что позволит турам повторно получить лицензию на неопределенное количество из 30 турниров ATP и 21 турнира WTA

• «улучшенный региональный поток» и «удлиненное межсезонье» (конкретики по этим пунктам нет)

ОРГАН ПРАВЛЕНИЯ

Спортивную структуру будет контролировать новый совет.

Его состав со стороны турниров будет выглядеть так:

• 3 представителя от четырех мейджоров

• 2 представителя от 1000 турниров

• 1 представитель одновременно от турниров 500 и 250 турниров

Международная федерация тенниса, мировой руководящий орган, который в том числе руководит турнирами национальных сборных и олимпийскими соревнованиями, в этот план не включена.

Интересы игроков в таком совете будут представлять сами спортсмены (всего 6 игроков, по 3 игрока из каждого тура, с одним местом/голосом).

Ко времени публикации статьи представители турниров Grand Slam не предоставили свои комментарии. При этом издание пообщалось с некоторыми представителями сторон, которые на условиях анонимности поделились инсайдерской информацией.

Так, один источник, связанный с одним из 4 «мэйджоров», утверждает, что «турниры Большого шлема разочарованы отсутствием прогресса в реформировании. Предложение от Саймона (WTA) и Гауденци (ATP) было получено, но, по их мнению, оно не ушло достаточно далеко. Приоритеты изменений, которые имеют «мейджоры» заключаются в том, чтобы сосредоточиться на премиум-продукте с меньшим количеством турниров и значительно более длинным межсезоньем».

Другое лицо, поддерживающее связь с представителями турниров Grand Slam, сказало, что идея о том, что четыре турнира Большого Шлема могут получить только три места в совете, была воспринята не очень хорошо.

Третье лицо, информированное о предложении Саймона и Гауденци, сказало, что предложенная структура совета была направлена на то, чтобы сбалансировать представительство, не допустив при этом, чтобы совет стал слишком большим.



МЕДИА-ПРАВА И СПОНСОРСТВО

«Предложение Гауденци и Саймона («коммерческая агрегация») на практике это означает создание компании под названием Tennis Ventures, которая бы объединила коммерческие интересы ATP, WTA и четырех турниров Grand Slam, – отмечает издание. – В плане сказано, что мейджоры сохранят контроль над своими внутренними медиа-правами, но международные медиа-права – а также права на данные и стриминговое вещание – войдут в пакет. Права на трансляцию могут иметь решающее значение, поскольку спортивные медиа сталкиваются со снижением стоимости традиционных телевизионных прав, а контракты подходят к концу.

Создание такой объединенной компании было ключевым планом для ATP и WTA, но любое слияние между этими двумя организациями еще не завершено. Присоединение турниров Grand Slam потребует от них готовности отказаться от части власти, связанной с их медиа-правами. До сих пор мейджоры пытались договориться о том, как они могли бы однажды поделиться своими прибыльными правами исключительно между турнирами этой серии.

ЗАРАБОТОК ИГРОКОВ

Что касается финансового поощрения, то ATP и WTA обещают «давать игрокам их справедливую долю». Они говорят, что это будет достигнуто путем создания «модели распределения прибыли, где игроки и турниры участвуют в создании новой стоимости».

Одним из основных способов увеличения доходов игроков, согласно предложению, является включение мейджоров в «бонусный пул», который уже существует в ATP-туре для соревнований серии 1000. Согласно правилам ATP, «коллективная прибыль, полученная от турниров, превышающая призовые на месте», делится 50 на 50 между турниром и игроками. Существует отдельный бонусный пул для игроков с лучшими результатами на турнирах ATP 500.

Добавление бонусного пула из гораздо более прибыльных турниров Grand Slam дало бы значительный финансовый толчок. Мейджоры также просят внести свой вклад в инициативы по повышению благосостояния игроков и в соревнования, которые находятся ниже основных туров ATP и WTA.

«В конце концов, речь идет о создании устойчивой экосистемы, – отмечают Гауденци и Саймон в документе. «Где игроки имеют прозрачность в финансовых вопросах. Где ваши победы – это их победы. [Это поможет] вывести нас из бесконечного цикла переговоров и напряженных отношений в такую точку, когда игроки работают с вами как заинтересованные партнеры».

Однако, как отмечают в издании, такая система будет опираться на то, что турниры Grand Slam пожертвуют частью своей финансовой мощи ради того, что турниры называют высшим благом.



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