УСИК: «Буду скучать по боям. Планирую есть свежие яйца и выращивать ягоды»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA Александр Усик (23–0, 14 КО) рассказал, чем планирует заниматься на пенсии.

«Я думаю, что буду скучать по боям и всей тяжелой работе, которую я выполнял в течение своей жизни. Я до сих пор тренируюсь и прохожу тренировочные лагеря со своей командой, чтобы поддерживать физическую форму, потому что так как ты входишь в большой спорт, так же нужно его покидать. Это тоже самое, что и тренироваться 20 лет, чтобы стать хорошим боксером. Завершая карьеру, тебе нужно также тренироваться, чтобы поддерживать здоровье и режим.

Я буду продолжать делать бокс лучше и больше времени проводить со своими детьми. Также я планирую завести маленькую ферму с курами, коровой и другими животными. Я буду есть свежие яйца на завтрак и выращивать ягоды» – сказал Усик.

Ранее стало известно, что Усик не потеряет титул и проведет бой с Дюбуа за звание абсолютного чемпиона.

sport.ua