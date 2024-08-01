Полесье – Олимпия. АУДИО онлайн трансляция ответного матча отбора Лиги конференций

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Полісся

UA-Футбол организует комментарий поединка отбора в рамках третьего по значимости клубного европейского турнира между житомирским "Полесьем" и словенской "Олимпией".

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Первый поединок был проигран командой Ашура со счетом 2:0. Дебютный матч в еврокубках для "Полесья" прошел со знаком "минус". Тем не менее, на 100% в этом противостоянии еще ничего неясно, шансы у житомирской команды есть. Смогут ли "волки" переломить ход дуэли? Исправит ли тактику главный тренер? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 1 августа – в 18:55 по киевскому времени.

Комментатор: Роман Синчук

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