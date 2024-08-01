Олимпиада. Чжэн Циньвэнь сенсационно победила лидера мирового рейтинга и вышла в финал турнира

На олимпийском турнире в Париже состоялся первый полуфинальный матч

Париж, Франция • 27 июля – 4 августа • грунт

Сетка турнира: одиночный разряд

Полуфинал

Чжэн Циньвэнь (Китай, 6) – Ига Швёнтек (Польша, 1) 6:2, 7:5

Китайская теннисистка записала в свой актив первую победу за семь сыгранных матчей с представительницей Польши и впервые смогла обыграть первую ракетку мира. Также Чжэн Циньвэнь прервала серию Швёнтек из 23-х побед подряд на грунтовом покрытии. Это было первое поражение Иги в столице Франции с 2021 года, когда она уступила в четвертьфинале Ролан Гаррос.

Чжэн Циньвэнь стала первой китайской теннисисткой, которая вышла в финал одиночного разряда на Олимпийских играх. Ранее лучшим достижением китаянок был полуфинал Ли На на Играх в Пекине в 2008 году, где она в итоге проиграла и матч за бронзу.

Следующая соперница Чжэн Циньвэнь определится сегодня в противостоянии Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – Донна Векич (Хорватия, 13).

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua