Барселона – Янг Бойз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Барселона – Янг Бойз: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.10.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

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"Барса" после неприятного поражения 2:4 от "Осасуны" в Ла Лиге примет "Янг Бойз", который, в свою очередь, проиграл 0:1 в швейцарской лиге "Грассхопперу".

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Называть фаворита и андердога даже не стоит – сами все понимаете. Да, команда Флика будет атаковать. Да, "Янг Бойз" даже ничья будет как победа. И, конечно, добыть ее будет невероятно сложно.

Лига Чемпионов, этап лиги, 2-й тур

1 октября. 22:00. Барселона. "Монжуик"

Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)

Трансляция: Megogo Football 5

Трансляция матча

В эфире

Трансляція матчу “Барселона” — “Янг Бойз” Смотреть трансляцию

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