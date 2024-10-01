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Футбол

Барселона – Янг Бойз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Барселона – Янг Бойз: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.10.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Барселона – Янг Бойз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Барса" после неприятного поражения 2:4 от "Осасуны" в Ла Лиге примет "Янг Бойз", который, в свою очередь, проиграл 0:1 в швейцарской лиге "Грассхопперу".

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    • Называть фаворита и андердога даже не стоит – сами все понимаете. Да, команда Флика будет атаковать. Да, "Янг Бойз" даже ничья будет как победа. И, конечно, добыть ее будет невероятно сложно.

    Лига Чемпионов, этап лиги, 2-й тур

    1 октября. 22:00. Барселона. "Монжуик"

    Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)

    Трансляция: Megogo Football 5

    Трансляция матча

    Барселона – Янг Бойз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    Барселона – Янг Бойз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    Барселона – Янг Бойз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    В эфире

    Барселона – Янг Бойз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    Трансляція матчу “Барселона” — “Янг Бойз” Смотреть трансляцию

    www.ua-football.com

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