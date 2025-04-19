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Футбол

В возрасте 39 лет. Экс-футболист РБ Зальцбург и сборной Хорватии погиб в ДТП

В возрасте 39 лет. Экс-футболист РБ Зальцбург и сборной Хорватии погиб в ДТП

    • Экс-футболист сборной Хорватии погиб в ДТП в возрасте 39 лет.

    Федерация футбола Хорватии сообщила, что экс-полузащитник "РБ Зальцбурга" Никола Покривач погиб в ДТП в Карловаце.

    Сообщается, что футболист в последние годы тяжело болел. Федерация выразила соболезнования.

    "HNS выражает глубокие соболезнования его семье в связи с этой невосполнимой утратой. Покойся с миром", – написала федерация.

    Всего Покривач сыграл в 253-х матчах в своей карьере. Больше всего матчей футболист провёл за "Динамо Загреб" (63) и "РБ Зальцбург" (46).

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    • За сборную Хорватии игрок провёл 15 поединков.

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