В возрасте 39 лет. Экс-футболист РБ Зальцбург и сборной Хорватии погиб в ДТП

Экс-футболист сборной Хорватии погиб в ДТП в возрасте 39 лет.
Федерация футбола Хорватии сообщила, что экс-полузащитник "РБ Зальцбурга" Никола Покривач погиб в ДТП в Карловаце.
Сообщается, что футболист в последние годы тяжело болел. Федерация выразила соболезнования.
"HNS выражает глубокие соболезнования его семье в связи с этой невосполнимой утратой. Покойся с миром", – написала федерация.
Всего Покривач сыграл в 253-х матчах в своей карьере. Больше всего матчей футболист провёл за "Динамо Загреб" (63) и "РБ Зальцбург" (46).
За сборную Хорватии игрок провёл 15 поединков.