Коневич сыграл самый длинный матч в истории Корпус Кристи Айсрейс

Никита Коневич (справа) в играх NAHL

Американский «Корпус Кристи Айсрейс» в составе с украинским оборонцем Никитой Коневичем успешно стартовал в полуфинальном раунде Южного дивизиона North American Hockey League (Северная американская лига). В гостевом матче плей-офф против «Шривпорт Мадбагз» клуб Никиты добился победы на второй минуте третьего (!) овертайма (2:1) и обеспечился себе самый длинный матч в истории франшизы.

Уроженец Калуша и бывший игрок юношеского состава «Сокола» Коневич в победной игре очков не набрал. Напомним, что в регулярном сезоне на счету 18-летнего защитника – 15 (3+12) очков в 43 играх.

sport.ua