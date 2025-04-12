НХЛ. Вашингтон выиграл Восток, 9 шайб Рейнджерс, матч лидеров Запада

Вашингтон в матче регулярного сезона НХЛ обыграл Каролину и гарантировал себе первое место Востока. Среди других результатов конференции отметим дерби Нью-Йорка, в котором Рейнджеры обыграли Айлендерс 9:2, но, скорее всего, это им не поможет выйти в плей-офф.
Рейнджерс отстают от второго wild-card места на шесть очков за три встречи до конца.
На Западе состоялся матч двух лидеров, в котором Виннипег разгромил Даллас с результатом 4:0. Джетс опережают соперника на шесть очков и уже, по сути, выиграли конференцию.
В борьбе за Кубок президента Виннипег опережает Вашингтон на три пункта.
Регулярный сезон НХЛ
Бостон – Чикаго 2:5
Флорида – Детройт 4:1
Коламбус – Баффало 3:2
Вашингтон – Каролина 5:4
Нью-Йорк Айлендерс – Нью-Йорк Рейнджерс 2:9
Даллас – Виннипег 0:4
Колорадо – Ванкувер 1:4
Юта – Нэшвилл 3:4 по буллитам
Вегас – Сиэттл 2:1
Лос-Анджелес – Анахайм 6:1