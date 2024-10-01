«Что еще можно сделать?» Экс-чемпион рассказал, когда Усик уйдет из бокса

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион мира Хасим Рахман высказался относительно карьеры украинского чемпиона Александра Усика (22-0, 14 КО):

«Я думаю, что Усик должен драться с победителем боя-реванша Джошуа – Дюбуа, а затем завершить карьеру. Этот человек сделал все, что можно сделать в боксе. Он один из величайших чемпионов в истории. Он золотой медалист Олимпиады, безоговорочный чемпион в крузервейте, безоговорочный чемпион в супертяжелом весе. Что еще можно сделать? Он сделал это все.

Я не верю, что лучшие парни будут в ринге в 2025 году. Я думаю, что Фьюри, Усик и Джошуа могут уйти до конца 2025 года».

Ранее Хасим Рахман дал прогноз на бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

sport.ua