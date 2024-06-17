Бенавидес признался, почему не смог уверенно победить Гвоздика

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бенавидес и Александр Гвоздик

Временный чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Дэвид Бенавидес (29-0, 24 КО) прокомментировал победу над Александром Гвоздиком (20-2, 16 KO).

«Я так счастлив этому моменту. Около месяца назад у меня порвалась связка на руке, она была травмирована, и я получил рассечение на глазу, но я сказал: «К черту, я буду продолжать бороться. Я не могу отменить это событие». Именно поэтому я не так много выбрасывал ударов в этом бою, потому что у меня повреждена рука, но все равно доминировал.

Все равно я выиграл все раунды у великого экс-чемпиона, и я просто счастлив за эту победу. Рад продолжать двигаться вперед и продолжать доминировать в полутяжелом весе», – сказал Бенавидес.

Поединок продлился все 12 раундов и закончился уверенной победой Бенавидеса по очкам: 116-112, 117-111, 119-109.

sport.ua