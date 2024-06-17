Рангник о предстоящей игре с Францией: Очень важно, чтобы мы были смелыми и убежденными в собственных силах

Немецкий тренер будет иметь сегодня первый серьезный тест

Фото: oefb.at

Сборная Австрии сегодня в 22:00 стартует на Евро в матче против Франции. Ральф Рангник, который родом из-под Штутгарта на юго-западе Германии, участвует в своем первом крупном международном турнире в качестве главного тренера в возрасте 65 лет.

"Для меня это очень важное событие, потому что мы готовились к этому дню более двух лет. Это была очень длинная отборочная кампания, и мы попали в самую сильную группу, но теперь все наконец-то начинается для нас, и мы очень взволнованы. Радость преобладает над всем, но мы также имеем амбиции попасть в стадию плей-офф. Мы играем против, возможно, больших фаворитов, финалиста Чемпионата мира и, безусловно, страны с лучшим составом и лучшими форвардами. Мы знаем, что нам нужно выступить на своем лучшем уровне. Очень важно, чтобы мы были смелыми и убежденными в собственных силах", — цитирует Ральфа Рангника France 24.

Напомним, что соперниками по группе D у сборной Австрии являются также Нидерланды и Польша: вчера"оранжевые" обыграли "кадру" со счетом 2:1.

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