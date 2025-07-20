В Полесье назвали условие, при котором Усик дебютирует в УПЛ

ФК Полесье. Александр Усик

Генеральный директор житомирского футбольного клуба «Полесье» Владимир Загурский прокомментировал победу украинского боксера Александра Усика (24-0, 15 КО) над британцем Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО), а также рассказал, не планирует ли «Полесье» заявить Александра на матчи УПЛ.

– Владимир Францевич, как вам бой Усика против Дюбуа?

– Я получил большое удовольствие от боя. Саша достойно победил соперника. Была нелегкая борьба, но от того и победа слаще.

– Не планирует ли «Полесье» заявить Усика в УПЛ?

– У нас такие планы есть давно. Если Александр примет решение завершить карьеру в боксе, то обязательно будет заявлен за «Полесье» в УПЛ.

sport.ua