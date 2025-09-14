Тренер Ноттингема: Моя задача – как можно быстрее довести нас до желаемого уровня

Вчера состоялся матч 4-го тура АПЛ, в котором лондонский "Арсенал" принимал на "Эмирейтс Стедиум" новый клуб Александра Зинченко – "Ноттингем Форест". Игра окончилась разгромной победой хозяев 3:0.

The Athletic поделились словами главного тренера "Ноттингема" Ангелоса Постекоглу:

Моя задача – как можно скорее довести нас до желаемого уровня. В среду вечером мы начнем видеть, как вводятся некоторые реальные принципы. Это не займет много времени. Я не позволю этому занять много времени.

У нас есть невероятная возможность повлиять на ситуацию, и я не собираюсь ее терять.