«Питтсбург» проиграл «Коламбусу», Малкин не забил решающий бросок в серии буллитов

Евгений Малкин. Фото USA Today Sports

«Питтсбург» на выезде уступил «Коламбусу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 Б.

В основное время у хозяев забили Матье Оливье, Кирилл Марченко и Зак Веренски. У гостей отличились Дрю О’Коннор, Брайан Раст и Рикард Ракелль. Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин сделал результативную передачу.

В серии буллитов «Коламбус» выиграл со счетом 2:1. Победный гол забил защитник «Коламбуса» Деймон Северсон. Евгений Малкин при счете 2:1 в пользу «Блю Джекетс» не реализовал свой буллит, который был решающим в серии. Из-за неудачи россиянина «Питтсбург» потерпел поражение.

«Коламбус» прервал серию из шести поражений, команда занимает последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 60 очками в 74 матчах.

«Питтсбург» идет на 12-й строчке с 75 очками в 73 играх.

Источник