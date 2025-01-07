Звёздный нападающий Тоттенхэма близок к возвращению на поле. Постекоглу сказал, когда сможет выйти футболист

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Звёздный нападающий "Тоттенхэма" близок к возвращению на поле.
Анже Постекоглу на пресс-конференции перед матчем с "Ливерпулем" сказал, что Ришарлисон вернулся к тренировкам и ему даны две недели для проверки самочувствия.
"Он тренируется. Весь план заключался в том, чтобы дать ему две полноценные недели тренировок. Вторая неделя начнётся на следующей неделе, и если он справится с ней, то всё будет хорошо.
Если всё будет хорошо, мы надеемся, что на следующей неделе (15 января) он будет доступен в матче против "Арсенала", — сказал Постекоглу.
Ришарлисон получил травму подколенного сухожилия в матче против "Астон Виллы" 3 ноября. С тех пор он пропустил 15 матчей "Тоттенхэма".
В этом сезоне Ришарлисон отыграл за "Тоттенхэм" в 7-ми матчах во всех турнирах. Он забил гол в матче Лиги Европы против "АЗ" и сделал голевую передачу в матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы".