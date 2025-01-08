«Ухвачусь двумя руками». Чемпион мира жаждет боя с Усиком. Это не Дюбуа

Sky Sports. Джей Опетая и Александр Усик

Чемпион мира по версии IBF в весовой категории крузервейт Джей Опетая изъявил желание провести бой против украинца Александра Усика.

«Если этот поединок состоится, то состоится. Я всегда открыт к тому, чтобы подраться с таким боксером, как Усик. Я бы никогда не отказался от этого боя. Я бы ухватился за возможность проведения этого поединка двумя руками», – сказал Опетая.

8 января Опетая проведет защиту титула против соотечественника австралийца Дэвида Ньики.

Ранее известный промоутер Эдди Хирн рассказал, что Опетая должен стать соперником для Усика.

sport.ua