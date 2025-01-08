Connect with us
Бокс

«Ухвачусь двумя руками». Чемпион мира жаждет боя с Усиком. Это не Дюбуа

«Ухвачусь двумя руками». Чемпион мира жаждет боя с Усиком. Это не Дюбуа

Sky Sports. Джей Опетая и Александр Усик

Чемпион мира по версии IBF в весовой категории крузервейт Джей Опетая изъявил желание провести бой против украинца Александра Усика.

«Если этот поединок состоится, то состоится. Я всегда открыт к тому, чтобы подраться с таким боксером, как Усик. Я бы никогда не отказался от этого боя. Я бы ухватился за возможность проведения этого поединка двумя руками», – сказал Опетая.

8 января Опетая проведет защиту титула против соотечественника австралийца Дэвида Ньики.

Ранее известный промоутер Эдди Хирн рассказал, что Опетая должен стать соперником для Усика.

sport.ua

Related Topics
Comments
More in Бокс
aquapolis