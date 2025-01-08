Аделаида. Саккари встретится с Пегулой во втором круге, Жабер победила Коллинс

На турнире WTA 500 в Австралии завершились матчи первого круга



Аделаида, Австралия • 6-11 января • хард • $1,064,510

Действующая чемпионка: Елена Остапенко (Латвия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Мария Саккари (Греция, LL) – Линда Носкова (Чехия) 6:3, 6:3

Эшлин Крюгер (США, LL) – Марта Костюк (Украина) 4:6, 6:2, 6:2

Онс Жабер (Тунис, WC) – Даниэль Коллинс (США, 4) 7:6(6), 6:2

Диана Шнайдер (-, 6) – Катержина Синякова (Чехия, Q) 6:3, 0:6, 6:0

Елена Остапенко (Латвия, 8) – Магдалена Френх (Польша) 4:6, 6:1, 6:1

Мэдисон Кис (США) – Беатрис Аддад Мая (Бразилия) 6:2, 6:1

Белинда Бенчич (Швейцария, Q) – Анна Калинская (-, 7) 6:2, 1:0 (отказ)

Людмила Самсонова (-) -Мари Боузкова (Чехия, Q) 1:6, 6:4, 6:1

Мария Саккари взяла реванш у Линды Носковой за поражение в прошлом году на турнире WTA 1000 в Дохе. Для греческой теннисистки эта победа стала первой в основной сетке на уровне Тура с июля, когда она вышла в третий круге Уимблдона. В том же месяце Саккари выиграла два матча на Олимпиаде. Дальше гречанка сыграет против Джессики Пегулы, с которой встречалась уже десять раз и одержала пять побед.

Онс Жабер выиграла второй из пяти сыгранных матчей против Даниэль Коллинс и продлила серию поражений американки, которая составляет уже шесть матчей.

Елена Остапенко и Мэдисон Кис проведут шестую очную встречу. Американка ведёт со счётом 3-2. В последний раз теннисистки играли друг против друга в 2023 году, на турнире WTA 1000 в Дохе, где сильнее была латвийка.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram



Фото: Getty Images.

btu.org.ua